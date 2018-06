Brandwunden! Frau bei Crash von Airbag verletzt

Ein Unfall ereignete sich am Freitag an einer Kreuzung der B40 bei Thomasl (Bezirk Mistelbach): Eine Pkw-Lenkerin wollte aus Richtung Niederleis kommend in die Kreuzung einbiegen und überfuhr die Haltelinie. Was die Frau nicht bemerkte: Auf der B40 brauste gerade ein Auto heran, der Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Pkw.

Polizei, Feuerwehr und das Rote Kreuz standen im Einsatz. Eine Frau, die in einem der Unfallwägen saß, erlitt durch die Auslösung des Airbags bei dem Crash Brandverletzungen und musste ins Spital gebracht werden.





(nit)