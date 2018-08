Breitenfurt: Horsebox vom Stallburschen gestohlen

Er machte den Eindruck, als ob man Pferde mit ihm stehlen könnte: „14 Tage war er bei uns, ein Traumstallbursche, alles lief tadellos“, erzählt Christian Kermer im „Heute“-Gespräch.

Dabei zog der Stallbursche aus Deutschland eine fiese Masche ab. Der Mann erschlich sich das Vertrauen der Betreiberfamilie des Pferdesportzentrums Breitenfurt bei Wien (Mödling), vertröstete seine Kollegen mit einer Ausrede und brauste mit der Horsebox (Wert: rund 30.000 €) davon. Als er nach eineinhalb Stunden nicht zurückkam, meldeten Mitarbeiter Samstagfrüh den Verlust. „Ich bin sofort zur Polizei gefahren, auch über Facebook bekamen wir Hinweise“, so Kermer.

Der Deutsche legte einen wilden Ritt quer durch Österreich hin, tankte im Raum Wr. Neustadt ohne zu zahlen. „Bekannte haben den Transporter schließlich bei Lienz (T) gesehen, er dürfte am Weg nach Italien gewesen sein“, die Polizei konnte den amtsbekannten 47-Jährigen auf der Autobahn stoppen, der per Haftbefehl gesuchte Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.

Kermer: „Wir sind froh, dass wir die Horsebox unbeschadet zurückbekommen, meine Tochter, die gerade in Italien urlaubt, holt sie ab.“

(wes)