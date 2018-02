Bronze für Gallhuber: Ganz Göstling in Feierlaune

Unglaubliche Spannung in den frühen Morgenstunden in Österreich. Die Ski-Alpin Damen lieferten sich ein heißes Rennen bei den olympischen Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea. Alle Augen waren dabei auf SIE gerichtet: die 20-jährige Niederösterreicherin Katharina Gallhuber. Nach dem ersten Durchgang im Slalom lag sie auf dem neunten Platz, im zweiten Durchgang startete sie dann denn Angriff.

Gallhuber rast auf Platz drei

Bisher im Weltcup noch nie besser als am sechsten Platz, ließ sie nun bei den Winterspielen sogar Weltgrößen wie die Amerikanerin Mikaela Shiffrin hinter sich und holte den fantastischen dritten Platz. Auf Platz zwei fuhr die Schweizerin Wendy Holdener und auf Platz eins die Schwedin Frida Hansdotter. Die Göstlingerin reiht sich damit unter die ÖSV-Skigrößen ihres Heimatortes Thomas Sykora, Andreas Buder und Kathrin Zettel ein.



Göstling feiert

Dementsprechend groß ist natürlich auch die Freude in der Gemeinde in Niederösterreich. Denn 20 Jahre nach Slalom-Bronze von Thomas Sykora (Anm.: Er war beim Rennen Co-Kommentator des ORF und freute sich riesig) in Nagano im Februar 1998 durfte die Gemeinde am Fuße des Hochkars wieder über olympisches Edelmetall jubeln. Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (VP) zeigte sich begeistert: "Ganz Göstling ist jetzt auf den Beinen. Es gibt gemeinsames Fernsehen zur Siegerehrung mit Freibier im Cafe La Vista, vom Schiclub und der Gemeinde organisiert. Der Erfolg hat alle Erwartungen übertroffen und ist daher umso höher einzuschätzen! Wir freuen uns alle mit Kathi und ihrer Familie!"

Auch bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Sportlandesrätin Petra Bohuslav (beide VP) ist die Freude groß. Sie verabschiedeten Katharina Gallhuber gemeinsam nach Südkorea und drückten die Daumen. „Herzliche Gratulation an Katharina Gallhuber! Die Fahrt im zweiten Durchgang war einfach unglaublich. Die ganze Saison war sie schon sehr stark im Weltcup unterwegs – die olympische Medaille ist jetzt die Krönung. Ganz Niederösterreich ist stolz auf dich!", so die Sportlandesrätin.

