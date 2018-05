Rauchenwarth 02. Mai 2018 20:17; Akt: 02.05.2018 20:17 Print

Bub (10) beim Schaukeln schwer verletzt

Schlimmer Unfall am Mittwochabend in Rauchenwarth: Ein 10-Jähriger stürzte beim Schaukeln am Kinderspielplatz, wurde ins Spital geflogen.