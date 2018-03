Bub (10) schwer verletzt: Per Notarzt ins Spital

Ein 10-Jähriger stürzte gegen 19 Uhr in einer Schwechater Sporthalle beim Springen und verletzte sich schwer. Binnen Minuten waren Rettung und Notarzt am Unfallort in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha).

Der Bursche wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit Notarztbegleitung ins Wiener SMZ-Ost-Krankenhaus gebracht.

(Lie)