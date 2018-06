Niederösterreich 13. Juni 2018 13:17; Akt: 13.06.2018 11:24 Print

Bub (2) auf Moped: Schwer verletzt ins Spital

Schwerer Unfall in Lengenfeld (Bezirk Krems): Ein Zweijähriger geriet in den Kettenbereich eines Mopeds, musste per Helikopter ins Spital geflogen werden.