Bub (2) fiel ins Wasser: Per Heli ins Krankenhaus

Bade-Drama in Haslau an der Donau (Bezirk Bruck): Ein Kleinkind fiel auf einem Privatgrundstück ins Wasser - per Notarzthelikopter ins Spital.