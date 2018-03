Niederösterreich 22. März 2018 09:13; Akt: 22.03.2018 08:54 Print

Bub (2) mit Kaffee schwer verbrannt: Heli-Einsatz

Drama um ein Kind am Mittwochabend in Grabern (Bezirk Hollabrunn): Der Bub verbrühte sich mit Kaffee und wurde per Helikopter ins Spital geflogen.