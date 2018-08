Bub (3) ertrank fast: Vater war alleine mit 4 Kindern

Ein Bademeister wurde am Dienstagabend im Freibad in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) zum Lebensretter, belebte einen Dreijährigen wieder. Der Kleine wurde dann stabil ins SMZ Ost Spital geflogen ("Heute" berichtete). Auch die Polizei ermittelte, jetzt steht fest: Der Vater des Dreijährigen war mit dem Kleinen und drei weiteren Kindern im Bad. Den Syrer erwartet nun vermutlich eine Anzeige wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.

Die Bürgermeisterin von Schwechat zollte vor allem den Rettern Respekt. Ortschefin Karin Baier (SP): „Ich möchte hiermit allen Beteiligten meinen großen Dank aussprechen und wünsche dem jungen Mann baldige Besserung. Man sieht, dass die Aus- und Weiterbildung unserer Bademeister enorm wichtig ist - und dies werden wir in Zukunft weiterhin forcieren!“

