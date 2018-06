Bub (6) beim Spielen vom Dach gestürzt - Spital

Ein 6-jähriger Bub aus Amstetten verletzte sich am Samstagabend bei einem Besuch in Wels: Beim Spielen in der Otto-Loewi-Straße kletterte er auf das Vordach einer Tiefgarage. Verlor dort das Gleichgewicht, rutschte aus und stürzte vom Blechdach.

Das Kind fiel rund drei Meter in die Tiefe, schlug am Asphaltboden auf. Der Bub wurde vor Ort von der Rettung erstversorgt und dann nach Linz in die Kinderklinik gebracht.

(min)