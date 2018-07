Niederösterreich 31. Juli 2018 19:48; Akt: 31.07.2018 20:00 Print

Kind treibt im Wasser: Bademeister rettet Bub (3)

Bade-Drama im Freibad in Schwechat am Dienstag: Ein Kind trieb reglos im Becken, der Bademeister holte es heraus, belebte den Kleinen wieder – per Heli ins Spital.