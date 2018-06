Bürgermeister-Auto von Citybahn erfasst

Schwerer Crash zwischen einem Pkw und einer Garnitur der Citybahn in Waidhofen an der Ybbs Dienstag kurz vor Mittag: Das Auto überquerte einen unbeschrankten Bahnübergang in der Waidhofner City, als es von dem Zug erfasst wurde.

In dem Auto saßen VP-Bürgermeister Werner Krammer, sein Vize Martin Reifecker (SP) und eine Mitarbeiterin des Stadtchefs.

Mit Rettungshubschrauber ins Spital

Zwei der Insassen wurden in dem völlig demolierten Pkw eingeklemmt, die Florianis mussten sie aus dem Wrack befreien. Der Bürgermeister wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 15" ins Spital nach Amstetten gebracht.

Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

(nit)