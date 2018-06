Waidhofen/Ybbs 27. Juni 2018 19:01; Akt: 27.06.2018 14:31 Print

Bürgermeister-Unfall: Ärger über Schaulustige

Am Dienstag war die Stadtspitze von Waidhofen/Ybbs in einen schweren Autounfall verwickelt. Am Unglücksort für die Einsatzkräfte besonders nervig: Gaffer.