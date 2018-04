Bundesheer-Übung mit Helis: Lärm in Wr. Neustadt

Von 2. bis 13. April 2018 üben Bundesheer und Polizei im Rahmen des CJSOCT-Workshops (Combined Joint Special Operations Counter Terrorism) in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Zusammenarbeit im urbanen Umfeld.

Neben dem Jagdkommando aus Österreich und weiteren militärischen Spezialeinsatzkräften aus Polen, Schweden, den USA und Dänemark nehmen die COBRA sowie Polizeieinheiten aus Deutschland und Dänemark an der Übung teil – insgesamt 80 Soldaten und Polizisten.

Hubschrauber-Einsätze in Wr. Neustadt

In der zweiten Woche (von 9. bis 11. April) kommt es zu vermehrten Hubschrauber-Einsätzen und dadurch erhöhten Lärmpegel im Raum Wiener Neustadt. "Das Bundesheer ist bemüht, jede Beeinträchtigung der Lebensqualität für Menschen und Tiere so gering wie möglich zu halten und ersucht alle Betroffenen um Verständnis", heißt es in einer Aussendung des Bundesheeres.

