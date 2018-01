Ups! Zeitsoldat stoppt mit Blaulicht echten Polizisten

Noch einmal den besonderen Kick im alten Jahr wollte ein Zeitsoldat aus Niederösterreich haben. Er montierte ein falsches Blaulicht auf seinem Wagen, spielte Zivilstreife in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) und verbrannte sich dabei ordentlich die Finger.

In der Gladbeckstraße in Schwechat stoppte der knapp 40-jährige Zeitsoldat einen Pkw. „Führerscheinkontrolle“, so der falsche Polizist zu dem, ihm unbekannten, Lenker selbstsicher. Was der Zeitsoldat aber nicht wusste: Er hatte ausgerechnet einen Polizisten am Weg zur Dienststelle angehalten. Der Exekutivbeamte hatte sofort einen Verdacht und ließ sich vom falschen Bullen keinen Bären aufbinden. Der echte Gesetzeshüter drehte den Spieß um, gab sich zu erkennen und forderte schließlich seinen „Kollegen“ auf, sich doch auszuweisen.

Anzeige für Zeitsoldat

Seinen Kick bekam der Zeitsoldat schließlich dennoch: Er musste mit aufs Revier fahren und wurde angezeigt. Heuer erwartet den Mann ein gerichtliches Nachspiel wegen Amtsanmaßung und Missbrauch von Notrufzeichen.

(Lie)