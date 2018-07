Bursch (16) schwer verletzt - Unfalllenker fährt weiter

Ganz dumme Aktion mit bösen Folgen am Freitag gegen 15 Uhr in Leobendorf (Bez. Korneuburg) auf der Schliefbergstraße bei der Kreuzung mit der Stockerauerstraße: Der Lenker eines grauen Geländewagens fuhr auf der falschen Seiten an einer Verkehrsinsel vorbei. Ein 16-jähriger Mopedlenker musste deshalb sein Moped verreißen und kam zu Sturz.

Der Bursche verletzte sich dabei schwer, der Fahrer des Geländewagens (wahrscheinlich Marke Suzuki) fuhr einfach weiter ohne zu helfen. Die Rettung brachte den 16-Jährigen dann ins Spital.

Zum Zeitpunkt des Unfalls dürften sich laut Polizei auch Fußgänger, die wahrscheinlich den Unfall wahrgenommen haben, in diesem Bereich aufgehalten haben. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Korneuburg, unter der Telefonnummer 059133-3240, in Verbindung zu setzen.





