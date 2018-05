Hirtenberg 23. Mai 2018 18:25; Akt: 23.05.2018 19:15 Print

Auto gegen Bus: Lenker (66) tot, drei Verletzte

Tragischer Unfall am Mittwoch in Hirtenberg: Ein Auto krachte frontal gegen einen Bus, der Autolenker verstarb noch am Unfallort, es gab drei Verletzte.