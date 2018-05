Cabrio-Unfall: Stadtrat (56) schwer am Kopf verletzt

Der Klubobmann der Neunkirchner SPÖ, Manfred Baba, war am Pfingstmontag mit seinem Mazda-Cabrio in einen schweren Unfall verwickelt. Der 56-Jährige war auf einer Kreuzung in Ternitz frontal gegen einen abbiegenden Traktor gekracht – "Heute" berichtete.

Manfred Baba (Bild: SPÖ Neunkirchen) Manfred Baba (Bild: SPÖ Neunkirchen)

Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, wurde vom Notarzt nach Wr. Neustadt ins Spital gefahren und von dort in den Schockraum des UKH Meidling nach Wien geflogen und sofort notoperiert, wird derzeit intensiv behandelt. Der Lenker (64) des Traktors hatte Glück, er blieb unverletzt.



Manfred Baba ist Familienvater, neben seiner Funktion als Klubobmann auch Stadtrat für Sport und Freizeit in Neunkirchen, hauptberuflich Installateur. In seiner Heimatstadt ist Baba ob seiner langjährigen politischen Tätigkeit eine bekannte Persönlichkeit. In Babas privatem Umfeld herrscht Schockstarre und banges Warten.

(min)