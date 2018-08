Challenge: SJ will Ambros-Hit auf Platz 1 der Charts

Nachdem viele FPÖ-Anhänger in Sozialen Netzwerken ankündigten, die Lieder von Wolfgang Ambros aufgrund seiner Kritik an der Freiheitlichen Partei ("Heute" berichtet mehrmals) nicht mehr hören zu wollen, startete die Sozialistische Jugend NÖ jetzt eine Gegen-Challenge.

Innerhalb einer Woche will man Ambros‘ Hit „Zwickt‘s mi“ an die Spitze der Ö3-Charts voten. SJNÖ-Landesvorsitzende Melanie Zvonik rief dabei am Donnerstag via Facebook-Video zur Solidarität mit dem Austropop-Star auf. Wer für die Challenge nominiert wird, soll für den Hit voten und anschließend via Video drei neue Kandidaten in die Pflicht nehmen.

Auch Kern schon nominiert

Zvonik nominierte die ersten drei Kandidaten, darunter SJ Österreich-Chefin Julia Herr. Die machte ihrerseits sofort ein Video wählte Ex-Kanzler Christian Kern und Klubobmann Andreas Schieder aus. Wer nominiert wird, aber kein Video drehen möchte, kann sich mit einer 10 Euro Spende an die Volkshilfe freikaufen.

Der Sänger hatte wie berichtet in einem Interview „braune Haufen“ in der FPÖ geortet und auch Kanzler Kurz von der ÖVP kritisiert, weil dieser zu wenig dagegen unternehmen würde. Die Antwort der Blauen ließ nicht lange auf sich warten. Generalsekretär Christian Hafenecker bezeichnete Ambros und und auch Rainhard Fendrich als "abgehalfterte" und "zunehmend unsympathische" Musiker.

(min)