Christbaum brannte völlig ab: 2 Bewohner im Spital

Es wäre schließlich nicht wirklich Weihnachten, wenn nicht irgendwo ein Christbaum Feuer fängt und anschließend lichterloh abbrennt. In Niederösterreich erwischte es heuer eine Wohnung in Ratzersdorf (St. Pölten).

Der brennende Christbaum erzeugte so viel Hitze, dass auch elektrische Geräte an der Decke Feuer fingen und Vorhänge in der Küche zu schmoren begannen. Mit mehreren Kübeln Wasser konnte der Besitzer das Feuer aber löschen, ehe die alarmierte Feuerwehr da war.

Bewohner ins Spital

Die beiden Bewohner setzten sich beim Löschen aber starkem Rauch aus. Sie mussten anschließend von der Rettung, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Die Florianis räumten schließlich noch einige rauchende Möbelstücke aus der Wohnung, löschten diese im Garten ab, und kontrollierten das Innere auf weitere Glutnester.





(min)