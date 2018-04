CityWave: Die perfekte Welle rollt ab 19. Mai

"Hang loose" heißt es schon bald wieder vor der Shopping City Süd in Vösendorf (Bezirk Mödling): Am 19. Mai findet das "Soft Opening" der legendären "CityWave" statt, bei reduzierten Öffnungszeiten kann also wieder auf der perfekten Welle gesurft werden.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", heißt es seitens SCS und Betreiber AWSM. Ab 1. Juni geht's dann so richtig los: Der Vollbetrieb startet.

Buchungen online schon verfügbar

Die ersten Surf Sessions sind ab sofort online unter www.city-wave.at buchbar.

(nit)