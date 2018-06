Cobra-Einsatz Baden: Keine Strafe für Asylwerber

Für einen großen Polizeieinsatz hatte ein 23-Jähriger am letzten Mittwoch im Mai im Schulzheim in Baden gesorgt: Zwölf Cobrabeamte und die Badener Polizei stürmten die Unterkunft des Iraners, fanden eine Schreckschusspistole, Munition, einen Druckkochtopf, einen Kübel Nägel und Skalpelklingen.

Der Mann hatte davor einer ehemaligen Betreuerin per Videobotschaft gedroht: „I kill everybody who i meet, i kill myself.“, dabei hielt er eine Waffe in die Kamera („Heute“ berichtete). Bereits Wochen davor hatte er immer wieder Suizidabsichten gegenüber der Betreuerin geäußert und sich über sein "Fu...."-Leben beklagt.

Keine Anklage

Nach Erhebungen des Landesverfassungsschutzes und einer Vorführung zum Amtsarzt wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. „Es dürfte gar keine Anklage geben. Denn die Drohung war nicht spezifisch genug und es gab keine Hinweise auf ein geplantes Verbrechen. Natürlich war der Aufwand sehr groß, aber wir mussten so einschreiten.“, so ein leitender Ermittler zu „Heute“.



