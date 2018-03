Darknet-Szene 06. März 2018 13:20; Akt: 06.03.2018 14:42 Print

Cobra sprengt Eingangstür: Drei Männer festgenommen

Die Exekutive und die Eliteeinheit Cobra rückten am Dienstag in Natschbach-Loipersbach (Bezirk Neunkirchen) an, es kam zu einer Explosion, Bürger waren besorgt.