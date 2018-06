Crash mit drei Verletzten, auch 5-Jährige im Spital

Ein Pkw-Zusammenstoß in Schönberg am Kamp (Bezirk Krems-Land) hat drei Verletzte gefordert. Nach Polizeiangaben war eine 35-Jährige auf der B34 Richtung Plank unterwegs, neben ihr saß ihre kleine Tochter im Kindersitz. Als ein 64-Jähriger von der L64 kommend nach rechts in dieselbe Richtung einbog, kam es zur Kollision.

Der Autofahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems geflogen. Die Lenkerin und das fünfjährige Mädchen zogen sich vermutlich leichtere Blessuren zu und wurden mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

(wes)