Daniel (46) geht für Daniel (33) zu Fuß nach Lissabon

Vor zehn Jahren stürzte Daniel B. (33) unglücklich beim Aufhängen von Weihnachtsbeleuchtung, verletzte sich schwer am Rücken und ist seither querschnittsgelähmt auf den Rollstuhl angewiesen. Die Lebenslust verlor der Schwechater aber nie. Dann wurde ihm vor wenigen Monaten eine schwere Krankheit diagnostiziert, er liegt seither im Krankenhaus und wird laufend behandelt.

Als Daniel J. (46) aus Linz vom Schicksal seines Namensvetters erfuhr, wollte er sofort helfen – auf seine eigene Art. Daniel J. wird in den kommenden neun Monaten zu Fuß von Schwechat nach Lissabon und wieder zurück gehen und dabei Spenden sammeln.

Bereits am vergangenen Donnerstag machte sich der Linzer auf den Weg, am Sonntag erreichte er St. Pölten. Derzeit ist er am Weg nach in Richtung seiner Heimatstadt. Danach geht es über Salzburg, Innsbruck und Kitzbühel weiter in die Schweiz, durch Frankreich (inklusive Mont Blanc-Aufstieg) über Spanien bis zum Ziel Lissabon – Daniel will dabei immer im Freien übernachten.

Insgesamt wird er 8.750 Kilometer zu Fuß für der guten Zweck zurücklegen. Auf einer eigenen Facebook-Seite gibt er laufend Updates. Wer das Projekt "Daniel for Daniel" unterstützen will, kann das mit Spenden an das folgende Konto tun:

VEREIN AUF AUGENHÖHE

IBAN: AT38 4300 0101 5577 0000

BIC: VBOEATWW



(min)