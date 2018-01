Das große Ranking: Diese Babynamen boomen

Die Namensfindung für den Nachwuchs ist oft gar nicht so einfach. Es soll ja schließlich etwas auf Dauer sein, beiden Elternteilen (und bestenfalls dem Sprössling auch) gefallen und nichts sein, woraus später ein ungünstiger Spitzname entstehen könnte. Wir verraten Ihnen, welche Namen gerade im Trend liegen und wie die Niederösterreicher ihre Nachkommen am liebsten taufen.

Amstetten

Bei den Jungs steht hier Lukas ganz oben auf dem Podest, bei den Mädels Lena. Den zweiten Platz belegen Jakob und Emma und den Dritten Simon und Marlene.

Gmünd

In Gmünd hat sich nur ein einziger Name klar durchgesetzt und zwar bei den Burschen: Jonas. Bei den Mädchen kam hier jeder Name nur einmal vor, weshalb es keinen Sieger gibt.

Klosterneuburg

hat zwar auch keine klaren Gewinner, allerdings einen deutlichen Trend zu traditionellen Namen wie: Paul, Theodor, Jonathan, Xaver, Martha, Charlotte und Luisa oder zu außergewöhnlichen Namen wie: Kasia, Juna, Alva, Diar oder Abena.

Krems

In Krems steht, genau wie in Amstetten, Lukas ganz oben auf dem Siegertreppchen und mit ihm Valentina. Platz zwei belegen hier Jonas und Emilia und Platz drei Paul und Anna.

St. Pölten

hier führt bei den Jungs Elias das Feld an, bei den Mädchen Sophie. Ihnen folgen Leon und Marie als Zweitplatzierte und Jonas und Anna als Drittplatzierte.

Tulln

tauft seinen Nachwuchs am liebsten Maximilian und Anna. Zweitere bleibt auch gleich für Wr. Neustadt am ersten Rang und mit ihr, wie schon in St. Pölten, Elias. Der Zweite in Wiener Neustadt geht an Julia und Julian und der Dritte an Emma und Jonas.



Anna mit Elias, Jonas oder doch mit Lukas?

Als klare Nummer eins bei den Mädchen hat sich Anna durchgesetzt. Dieser Name wurde am öftesten an den weiblichen Nachwuchs in Niederösterreich vergeben. Ein knappes Kopf an Kopf Rennen gab es zwischen Elias, Jonas und Lukas, wobei Lukas als Favorit hervorging und somit zu Anna aufs Siegespodest steigt. Übrigens: im Österreich-Ranking halten sich die Beiden bereits das siebente Jahr in Folge auf dem ersten Platz!

