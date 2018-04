Das ist die neue Miss Niederösterreich 2018

Am Donnerstagabend war es wieder so weit: Zwölf Beautys ritterten um den Sieg im "Miss Niederösterreich"-Finale 2018 im Sparkassen-Saal in Krems an der Donau.

Anna Chiara war Teil der hochkarätigen Jury.

Eine hochkarätige Jury bestehend aus Anna Chiara aus der "Heute"-Redaktion, "Miss Austria" 2017 Celine Schrenk, "Mister Vienna" 2017 Julian Savasci, Bianca Speck, "Miss Earth Austria" Sandra Seidl, Luke Facer, "Miss NÖ" 2017 Marlene Nakovits und vielen mehr, nahmen die Mädels ganz genau unter die Lupe.

Kurz nach 22 Uhr stand fest: Die neue Miss Niederösterreich heißt Katharina Katzmann (18) und kommt aus Oberrußbach im Bezirk Korneuburg.

(nit)