Das sind die kulinarischen Highlights am Volksfest '18

Jedes Jahr pilgern rund 200.000 Besucher zum Volksfest in der Landeshauptstadt. Von heute, 18. Mai, bis zum 27. Mai ist es wieder so weit. Nachdem wir vergangenes Jahr die coolsten Attraktionen am Rummelplatz präsentiert haben, stellen wir heuer die kulinarischen Highlights vor. Veranstalter Michael Bachel hat uns einige seiner Favoriten verraten.

Umfrage Was essen Sie am Volksfest am liebsten? Ripperl

Red Chicken Curry

Feuerflecken

Pulled Pork Burger

Nougatknödel

Fisch

Spanferkel

Waffeln

Zuckerwatte

Etwas anderes

Ich gehe nie aufs Volksfest.

– Ripperl im Bierstadl: Im Bierstadl gibt's das deftige Essen. Neben den Klassikern gibt es aber auch feines Fleisch wie das Rinderfiletsteak. "Ich persönlich freue mich aber am meisten auf die Ripperl", verrät Bachel.

– Spanferkel beim Fasslboden: Das Spanferkel darf natürlich auf keinem Volksfest fehlen. Verkauft wird es beim Fasslboden-Zelt im Bacchushain. Das Ferkel kommt vom Familienbetrieb Bertl & Harm.

– Red Chicken Curry bei Bäng-Cook: Ein Tipp für Fans der asiatischen Küche: der Stand von Bäng-Cook. Narisaraporn Phencharee kocht thailändisches Streetfood. "Bei uns wird alles ganz frisch gekocht, man kann zuschauen, wie das Essen gemacht wird. Alle Gerichte gibts auch in veganer Form. Besonders beliebt ist unser Red Chicken Curry", verrät sie gegenüber "Heute".

– Feuerflecken beim SC Harland-Zelt: Sportlich strauchelt der SC Harland in den vergangenen Jahren etwas. Aber während es fußballerisch nicht so toll läuft, sind die Harlander bei den Feuerflecken Weltklasse und seit langem eine Institution am Volksfest.

Außerdem ganz hoch im Kurs: Pulled Pork Burger aus dem Smoker im Rauchstatt-Zelt, Nougatknödel und Fischspezialitäten bei der Familie Auer und für Bierliebhaber natürlich auch immer Pflicht: Hacker Pschorr.

