Debatte: Dürfen Afghanen abgeschoben werden?

Auf Einladung von Nationalrat Robert Laimer (SPÖ) ist einer der renommiertesten Afghanistan-Experten in Österreich, Dr. Sarajuddin Rasuly, nach St. Pölten gekommen.

Umfrage Was halten Sie von Abschiebungen nach Afghanistan? Finde ich richtig.

Finde ich nicht gut.

Finde ich eher richtig.

Finde ich eher nicht gut.

Ich weiß es nicht.

Als Sachverständiger für das Bundesverwaltungsgericht ist der ehemalige Mitarbeiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte mit seiner Expertise mitentscheidend, ob Flüchtlinge hierzulande Asyl erhalten oder nicht.

Als Treffpunkt wurde übrigens das Gasthaus Otzelberger mit regionaler österreichischer Küche gewählt – auf Wunsch von Rasuly.

Im Gespräch mit Laimer wurden sehr „heiße“ Themen wie Sicherheit in Afghanistan, Vorurteile gegenüber Afghanen, Probleme bei der Integration sowie Maßnahmen (Abschiebungen) im Umgang mit kriminellen Flüchtlingen erörtert. Eine Veranstaltung mit Rasuly und Laimer in St. Pölten ist in Planung.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)