Deckenteile stürzten auf Arbeiter: Zwei Verletzte

Ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Krems hat am Dienstag zwei Verletzte gefordert. Nach Polizeiangaben hatten die Männer (39 und 40) an einer Geschoßdecke Schalungselemente angebracht, die aus unbekannter Ursache einstürzten.

Der 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt, sein Kollege unbestimmten Grades verletzt.

Beide wurden nach notärztlicher Versorgung durch den Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems gebracht. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Erhebungen beigezogen.

