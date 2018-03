Demonstration am Airport gegen Abschiebungen

Sie sind bei Flüchtlingshelfern verpönt, lösen derzeit heftige Debatten aus: Charterabschiebungen von Wien nach Afghanistan.

Am Dienstagabend riefen Aktivisten deshalb zur Demo in der Ankunftshalle des Flughafens Schwechat auf: „2017 gab es mehr als 10.000 zivile Opfer durch Kriegshandlungen in Afghanistan“, beklagt Meena Miakhel, Sprecherin der „Wiener Vernetzung gegen Abschiebungen“.

Sie selbst flüchtete aus Afghanistan, war bei der friedlichen Demo heute dabei: „Wir sind rund 50 Teilnehmer, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wir stehen täglich mit Betroffenen telefonisch in Kontakt. Ich selbst habe im Sommer einen Cousin im Krieg verloren, erst gestern gab es wieder einen Anschlag. Und auch heute sollte wieder eine Chartermaschine nach Kabul abheben“, so Miakhel zu „Heute“. Auch die afghanische Botschaft warne angesichts der aktuellen kritischen Lage vor Abschiebungen.

„Die Demo ist angemeldet. Die Sicherheit ist mit dem vorhandenem Personal am Flughafen abgedeckt“, so Polizeisprecher Walter Schwarzenecker am Nachmittag zu "Heute".

