So trauert HAK Horn um Schüler und Lehrer

Die Stimmung in der HAK/HASCH Horn ist gedrückt. Die Schulgemeinschaft hat mit dem 18-jährigen Schüler Dennis H. und dem 58-jährigen Mag. Gottfried B. innerhalb weniger Tage Kollegen und Freunde verloren.

"Sie werden in unseren Herzen bleiben!", ist auf der Webseite der Sche zu lesen. "Wir sind im Moment von beiden Todesfällen sehr geschockt. Das wird ein bisschen brauchen, bis wir uns wieder fangen. Wir haben versucht, einen moderaten Unterricht zu organisieren, aber es ist sehr schwierig, sich in so einer Situation zu konzentrieren", hatte Schuldirektor Peter Hofbauer am Montag gesagt.

Zwei Schicksalsschläge

Dennis H., ein Einzelkind aus Gars, war am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Rosenburg (Horn) tödlich verunglückt. Der Teenager blieb mit seinem Mazda auf den Geleisen stehen, ein Zug erfasste den Wagen mit voller Wucht. Der Bursch konnte nicht mehr gerettet werden, drei Insassen wurden verletzt – "Heute" berichtete. Seine Familie ist am Boden zerstört.

Der nächste Schock folgte am Sonntag. Der Pädagoge Gottfried B. wurde von Spaziergängern reglos in einem Waldstück bei Kattau (in der Nähe von Eggenburg) gefunden. Der Hobbysportler dürfte beim Joggen einen Herzinfarkt erlitten haben. Der Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun.

