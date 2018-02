Deutsch-Förderklassen für Migrantenkinder gestartet

Derzeit gibt es in Niederösterreich 80 Schulen in denen zumindest 15 Prozent der Schüler dem deutschsprachigen Unterricht nicht folgen können. In den 64 Volksschulen und 16 Neuen Mittelschulen werden insgesamt 2.075 Schüler in eigenen Förderklassen betreut.

Dafür wurden 60 neue Pädagogen engagiert. Die Kosten von rund 3 Millionen Euro trägt das Land NÖ. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) spricht von einer Win-Win-Situation. Von der Offensive würden auch die anderen Kinder profitieren, weil der Unterricht nicht verlangsamt werde.





(min)