Die ÖVP NÖ hat zuviel Armageddon geschaut

Die Landtagswahl in Niederösterreich steht bevor. Auch die amtierende Regierungspartei ÖVP unter ihrer Ob- und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet den Wahlkampf.

Ganz theatralisch schreitet Mikl-Leitner zuerst aus dem Aufzug, dann flankiert von ihren Parteigenossen durch die automatische Tür ins Freie. Dort wächst die Prozession schließlich um Dutzende Wahlhelfer an.

Die Szene erinnert an Michael-Bay-Filme wie "Armageddon", "Pearl Harbor" oder "The Rock", der diese Art der Pathos-Montage perfektioniert hat. An das Vorbild reicht die ÖVP Niederösterreich cineastisch allerdings nicht ganz heran.

Zum Vergleich:



Der Wahlkampf in Niederösterreich verspricht reichlich skurrile Inszenierungen. Man darf gespannt sein.

(red)