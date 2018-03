Die Donau-Rollfähren gehen wieder in Betrieb

Die Donaufähren erwachen aus dem Winterschlaf! Kurz vor dem Start der Osterferien geht der Betrieb wieder los.

Den Anfang macht die Fähre zwischen Klosterneuburg (Bezirk Tulln) und Korneuburg, sie startet bereits am Donnerstag, den 22. März, die Motoren und bringt wieder täglich Menschen vom einen aufs andere Ufer.

Auch in der Wachau geht es los

Kurz darauf, am Samstag, den 24. März, geht's auch in der idyllischen Wachau los. Die Fähre zwischen Weißenkirchen und St. Lorenz startet in die Saison.

Die Fähre bei Spitz in der Wachau, die das ganze Jahr über in Betrieb ist, fährt nach dem Winter ab Ostersonntag, 1. April, auch wieder an Wochenenden.

(nit)