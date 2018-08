Dieb brach Pkw auf, stahl Geld und Bankomatkarte

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von 27. auf 28. Mai 2018 in Klosterneuburg einen Pkw auf und stahl Bargeld, eine Bankomatkarte mit Geldbörsenfunktion sowie diverse Dokumente.

Dieser Mann wird gesucht. (Bild: LPD Niederösterreich) Dieser Mann wird gesucht. (Bild: LPD Niederösterreich)

Der Mann verwendete die gestohlene Bankomatkarte mit Geldbörsenfunktion am 28. Mai 2018 in Wr. Neudorf und zweimal in einer Trafik in Wien.



Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Veröffentlichung der Fotos des Verdächtigen an. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 erbeten.

(wes)