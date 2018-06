Diebe stahlen Damenhosen von Ständer vor Boutique

Nicht sehr wählerisch waren Diebe in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach): Sie stahlen 16 Damenhosen in verschiedenen Größen (von Größe 34 bis 42 war alles dabei) von einem Kleiderständer vor einem Modegeschäft.

Die Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Exekutive. Der Wert pro Hose: rund 40 Euro, gesamter Schaden knapp 650 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

(Lie)