Diebe räumten Radlager leer: 25.000 Euro Schaden

Coup in Pressbaum (St. Pölten-Land): Am Freitag in den frühen Morgenstunden brachen Unbekannte einen Fahrradabstellraum auf, ließen sechs hochwertige Bikes mitgehen.

Im benachbarten Werkzeugraum stahlen die Einbrecher unter anderen Autoreifen, eine Holzsäge, eine Stichsäge, einen Winkelschleifer und eine Bohrmaschine.

Der Gesamtschaden ist enorm: rund 25.000 Euro. Die Exekutive nahm die Ermittlungen auf.

(wes)