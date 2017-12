Diese Ereignisse bewegten NÖ im Jahr 2017

1. Quartal

Politisch begann das Jahr 2017 mit einem Paukenschlag - der mächtige Erwin Pröll (VP) verkündete nach fast 25 Jahren an der Landesspitze seinen geordneten Rücktritt, übergab das Zepter zügig an Johanna Mikl-Leitner (VP). Eine junge Studentin starb in der Badewanne, der kleine Max wurde nur 3 1/2 Monate alt, ein Offizier bestellte sich Sexspielzeug ins Häfen Stein und wurde erwischt, Anna aus dem Bezirk Bruck wurde im März 110 Jahre alt, in Hollabrunn sprengte die Tschetschenen-Mafia eine Pizzeria in die Luft.

2. Quartal

Johanna Mikl-Leitner (VP) wurde offiziell Landeshauptfrau im April, im Fritzl-Haus zogen wieder neue Bewohner ein, drei Asylwerber vergewaltigten eine 15-Jährige in Tulln, ein Nackter blieb am Maibaum hängen und musste gerettet werden, eine 13-Jährige wurde schwanger und erfuhr davon erst vom Schularzt, ein Wurstbaron raste mit seinem Mercedes in den Tod.

3. Quartal

Im Juli sorgte ein Multi-Kulti-Schulgottesdienst in St. Pölten für Wirbel, im Jugendhäfen Gerasdorf wurde ein Mörder versehentlich entlassen, im August marschierte Rekrut Toni in den Hitzetod, Sybille Rauch bekam von ihrem "Bussibär" aus NÖ neue Titten und Zähne, in Ebergassing tötete ein HTL-Schüler seinen Vater (59), kam aber noch vor dem Prozess aus der U-Haft und im September starben fünf Kleinbus-Insassen bei einem Horror-Unfall.

4. Quartal

Musiker Bernhard Speer musste nach einem schweren Crash auf die Intensiv, Reinhard Resch (SP) holt sich am 15. Oktober einen klaren Sieg bei der Wahl in Krems, bei der NR-Wahl wurde NÖ in türkisch-blau gefärbt, im November sorgte ein Riesen-Penis am Ötscher für Staunen, im Dezember explodierte eine Leitung bei der OMV im Bezirk Gänserndorf und ein Nikolo fiel dem Vermummungsverbot zum Opfer. Und: 2018 wird in NÖ gewählt, der Wahlkampf kommt langsam auf Touren.

(red nö)