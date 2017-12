Diese Flugretter heben am Heiligen Abend ab

Während viele Österreicher am Heiligen Abend gerade die letzten Vorbereitungen für die Bescherung vornehmen oder schon die ersten Weihnachtslieder anstimmen, engagieren sich Andere für die Mitmenschen.

Egal, ob Feuerwehrmitglieder, Polizeibeamte, Rettungsdienstmitarbeiter ("Heute" berichtete), Spitals- und Heimmitarbeiter, Berater bei der Telefonseelsorge – auch heute am Heiligen Abend stehen wieder zahlreiche Menschen im Dienst, um für den Fall der Fälle gestellt zu sein.

C15 Ybbsitz

Auch Dutzende Sanitäter, sehr viele von ihnen ehrenamtlich, und Notärzte versehen ihren Dienst; heute am Stützpunkt Christophorus 15 in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) Notarzt Georg Misof, Flugretter Wolfgang Frühwirt und Pilot Roland Eslitzbichler.

In der Früh zündete das Trio die vierte Kerze am Adventkranz an und stimmte sich auf den Heiligabend-Dienst ein. Dazu ist der heutige Tag für Pilot Eslitzbichler kein einfacher Flugtag - es gibt Windspitzen von bis zu 100 km/h. Die Böen verblasen vielleicht das Christkind, nicht aber die C15-Crew!



(Lie)