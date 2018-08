Niederösterreich-Wien 02. August 2018 11:42; Akt: 02.08.2018 11:58 Print

Donau-Leiche: Obduktion soll Todesursache klären

Bei der in einem Nebenarm der Donau gefunden Leiche dürfte es sich um Anna H. (60) aus Wien handeln. Ihr Mann hatte sie am Sonntag als vermisst gemeldet und am Mittwoch gefunden.