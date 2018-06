Drama am Schneeberg: Mann stürzte in den Tod

Tödlicher Unfall am Samstagabend auf 1470 Meter Höhe am südlichen Grafensteig im Bereich des Saugraben am Schneeberg: Ein 70-jähriger Bergsteiger aus Pitten (Bezirk Neunkirchen) stürzte über eine Felsstufe in die Tiefe wobei er tödliche Verletzungen erlitt.

C3 barg Toten

Die Bergrettung Reichenau stieg auf, unterstützte dabei die Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 3 sowie des BMI-Helikopters. Der Tote wurde von der Crew des Christophorus 3 geborgen, der unverletzte Begleiter des 70-Jährigen wurde per Tau gerettet und vom Polizei-Hubschrauber nach Hirschwang geflogen. Für die sieben Bergretter dauerte der Einsatz knapp vier Stunden. Es war der vierte Einsatz für Bergrettung Reichenau seit Sonntag.

(Lie)