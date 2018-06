Drama in Schwechat: Mann in Pool ertrunken

Rettungssanitäter und Notarzt kämpften am Sonntag zu Mittag in einem Garten in Schwechat um das Leben eines Mannes: Der Mann war reglos im Swimmingpool getrieben. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der Senior starb noch an der Unglücksstelle.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, der 74-Jährige dürfte einen Herzinfarkt erlitten haben und dann im Wasser ertrunken sein.





(Lie)