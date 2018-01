Hochkar 14. Januar 2018 17:00; Akt: 14.01.2018 12:55 Print

Drama um 10-Jährige: Nach Sturz per Heli ins Spital

Ski-Unfall am Hochkar am Sonntag: Ein zehnjähriges Mädchen war schwer zu Sturz gekommen, musste dann per Helikopter ins Spital geflogen werden.