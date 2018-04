Drei Alko-Lenker rauschten in Polizei-Kontrolle

Mit sechs Streifenwagen und mehreren Beamten führte die Exekutive in der Nacht auf Samstag eine Schwerpunktkontrolle im Bezirk Waidhofen an der Thaya durch - in Waidhofen, Groß-Siegharts, Heinreichs, Raabs an der Thaya und Karlstein standen Polizeibeamte mit Alkotest-Equipement. Die Bilanz: 134 Alkovortests, vier Alkotests, 21 Organstrafmandate, drei Führerscheinabnahmen vor Ort, eine weitere Anzeige wegen Alkohols und eine sonstige Anzeige.

Zwei Lenker fett

Bemerkenswert: Ein Autolenker aus dem Bezirk Zwettl und ein Pkw-Fahrer aus Vitis saßen recht "dicht" hinterm Steuer, hatten weit über 1,6 Promille. Ein Lenker aus Karlstein kam auf über 0,8 Promille. Das Trio verlor den Führerschein noch an Ort und Stelle. Ein Lenker hatte zwischen 0,5 und 0,8 Promille - eine Weiterfahrt wurde untersagt, er wurde angezeigt, darf aber zumindest den Führerschein (sofern nicht vorbelastet) behalten.

(Lie)