Drei Katzen gepfählt: Angst vor Tierhasser geht um

„Wir haben selbst fünf Freigängerkatzen und sind in Panik“, zeigt sich Sabrina T. geschockt. Der Jungkater ihres Nachbarn, „Mucki“, war das jüngste Opfer vor wenigen Tagen in Groß-Enzersdorf (Gänserndorf), das operiert werden musste. Das Tier befindet sich inzwischen am Weg der Besserung.

Umfrage Haben Sie Katzen zu Hause? Ja, eine.

Ja, zwei.

Ja, mehrere.

Nein, einen Hund.

Nein, Hunde.

Nein, ein anderes Haustier.

Ich habe kein Haustier.

„Davor hat es noch zwei derartige Fälle gegeben. Ein Kater mit einer Pfählungswunde konnte gerettet werden, eine Katze ist leider verstorben“, so Sabrina T. zu „Heute“.

Die Angst unter Besitzern geht um, dass ein Tierhasser mit (Ast-)Pfeilen und Bogen sein Unwesen treibt, eine Facebook-Gruppe "Tierfreunde Groß-Enzersdorf und Umgebung" wurde eingerichtet, die örtliche Polizei wurde über die Vorfälle informiert.

(wes)