Drei Pkw und ein Motorrad in Vollbrand

Alarm für die Freiwillige Feuerwehr in Wiener Neustadt. In den frühen Morgenstunden standen am Ostermontag vier Fahrzeuge vor einem Wohnhaus am Babenbergerring in Vollbrand. Der Rauch drang durch ein offenes Fenster bereits in das Stiegenhaus des Gebäudes ein, weshalb die Bewohner darauf aufmerksam wurden und sofort den Notruf wählten.

Die Einsatzkräfte eilten sofort zu Hilfe. Bei Ankunft der Feuerwehrmänner standen drei Pkw und ein Motorrad in Flammen. Sofort wurde ein Löschangriff gestartet und das Haus gesichert. Mit einer Wärmebildkamera wurden abschließend die Fahrzeuge sowie die Fassade des Wohnhauses kontrolliert, ehe "brandaus" gegeben werden konnte. Die Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird nun ermittelt.

(Ros)