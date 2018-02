Zwei Brände in einer Nacht: Drei Verletzte in Flammen

Alle Hände voll zu tun hatte die Feuerwehr Seitenstetten-Markt in der Nacht auf Samstag. Gegen 00.30 Uhr stand ein Wohnhaus in Seitenstetten Dorf in Flammen. Die Einsatzkräfte waren sofort zur Stelle, bekämpften den Brand von allen Seiten. Während die Löscharbeiten noch voll im Gange waren, folgte schon der nächste Alarm.

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Ybbs hatte gerade die Öffnung des Wohnhausdaches begonnen um die Flammen auch von oben zu bekämpfen, da folgte gegen 02.30 Uhr der zweite Alarm. Eine Gartenhütte in Weidersdorf (Amstetten) hatte Feuer gefangen. Der Hausbesitzer hatte mit zwei weiteren Personen versucht den Brand mit einem Handfeuerlöscher selbst zu löschen. Alle drei Personen verletzten sich dabei und erlitten Rauchgasvergiftungen unbestimmten Grades. Die Florianis leistete erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die drei Verletzten wurden noch vor Ort vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus nach Amstetten gebracht. Gegen 03.00 Uhr war der Brand gelöscht. Insgesamt acht Feuerwehren sowie die Polizei und das Rote Kreuz aus dem Raum Amstetten standen in der Nacht im Einsatz

(Ros)