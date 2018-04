Drei Verletzte bei Chemie-Unfall im Bezirk Baden

Großalarm nach einem vermuteten Chemie-Unfall in einer Firma in Schönau an der Triesting am Donnerstagvormittag: "Aus einem 500-Liter-Behälter traten Dämpfe aus, vermutlich hatte es mit einem Latexkleber Probleme gegeben", so ein Feuerwehrmann auf "Heute"-Anfrage.

Fünf Feuerwehren und drei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug vom Roten Kreuz rückten aus. "Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden, darunter einer mit Notarztbegleitung", so Sonja Keller, Sprecherin des Roten Kreuzes NÖ, zu "Heute".

Laut Feuerwehrangaben soll es in der Zwischenzeit einen weiteren Verletzten geben.

