Drei paar Schuhe vor die Tür gestellt - gestohlen

Bitterer Start in den Tag für ein Pärchen am Mittwoch in Fischamend: Direkt vor der Wohnungstüre wurden drei Paar Schuhe gestohlen.